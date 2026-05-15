Нарколог ответил, как алкоголь влияет на внешность

Алкоголь вызывает преждевременное старение, рассказал Lenta.ru президент Независимой наркологической гильдии, нарколог Руслан Исаев. Он напомнил, что содержащийся в таких напитках этанол является ядом.

В клинической практике мы видим, что хроническое злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают более раннее старение: снижаются когнитивные функции, адаптивность психики, появляются проблемы с памятью и вниманием, ухудшается сон, повышается тревожность, быстрее истощаются ресурсы нервной системы, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что выбор напитка не влияет на эффект, который он оказывает. По его словам, вне зависимости от вида алкоголя, он будет одинаково разрушать организм.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что ежедневное употребление даже небольшого количества вина может привести к проблемам со здоровьем. Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует.