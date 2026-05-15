15 мая 2026 в 11:57

Нарколог ответил, как алкоголь влияет на внешность

Нарколог Исаев: алкоголь вызывает преждевременное старение

Алкоголь вызывает преждевременное старение, рассказал Lenta.ru президент Независимой наркологической гильдии, нарколог Руслан Исаев. Он напомнил, что содержащийся в таких напитках этанол является ядом.

В клинической практике мы видим, что хроническое злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают более раннее старение: снижаются когнитивные функции, адаптивность психики, появляются проблемы с памятью и вниманием, ухудшается сон, повышается тревожность, быстрее истощаются ресурсы нервной системы, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что выбор напитка не влияет на эффект, который он оказывает. По его словам, вне зависимости от вида алкоголя, он будет одинаково разрушать организм.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что ежедневное употребление даже небольшого количества вина может привести к проблемам со здоровьем. Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует.

Здоровье
алкоголь
старение
наркологи
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
