Россиянам научно объяснили «пользу» бокала вина каждый день Нарколог Тюрин опроверг пользу бокала вина каждый день

Ежедневное употребление даже небольшого количества вина может привести к проблемам со здоровьем, заявил нарколог Андрей Тюрин в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует.

Ни одно серьезное исследование не подтвердило, что даже один бокал вина в день полезнее для здоровья, чем полный отказ от алкоголя, — объяснил врач.

Тюрин отметил, что, по данным исследований, привычка регулярно расслабляться с помощью вина постепенно ухудшает память и концентрацию, негативно влияет на печень, поджелудочную, сердце и нервную систему. В результате, добавил врач, человек становится более раздражительным и рассеянным, у него повышается давление, ухудшается сон и растет риск развития онкологических заболеваний.

По словам нарколога, представление о меньшем вреде вина по сравнению с другим алкоголем является заблуждением. Он пояснил, что содержание полезных веществ в напитке не компенсирует влияние этанола, который запускает разрушительные процессы в организме.

Ранее нарколог Роман Устинов рассказал, что распознать бытовой алкоголизм сложно из-за его скрытой формы. По его словам, зависимость на этой стадии часто остается незаметной. Врач уточнил, что страдающие от алкоголизма всегда найдут повод выпить.