Россиянам объяснили, как отличить веселого выпивоху от алкоголика

Нарколог Устинов: алкоголик всегда найдет повод выпить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Распознать бытовой алкоголизм сложно из-за его скрытой формы, рассказал нарколог Роман Устинов в комментарии Lenta.ru. По его словам, зависимость на этой стадии часто остается незаметной. Врач уточнил, что страдающие от алкоголизма всегда найдут повод выпить.

Во-первых, человек будет использовать любой повод, чтобы выпить, будь то праздники, окончание рабочей недели, встречи с друзьями, стрессы и жизненные проблемы. Во-вторых, он продолжает работать и остается социально достаточно активным, однако его круг интересов и хобби заметно сокращаются, — рассказал Устинов.

По словам эксперта, человек не признает проблему и резко реагирует на замечания близких, объясняя употребление «обстоятельствами» или желанием снять стресс. Также меняется внешний вид: появляются покраснения, отеки, снижается опрятность, усиливаются раздражительность и тревожность.

Нарколог добавил, что тревожными признаками являются рост доз, потеря контроля, провалы в памяти и употребление алкоголя по утрам. Такое состояние может сохраняться годами, создавая иллюзию нормы и мешая вовремя начать лечение.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский объяснил, что во время запоя мозг человека функционирует в режиме нейрохимического сбоя. По его словам, в этом состоянии нарушается баланс между тормозными и возбуждающими системами, приводя к хроническому перевозбуждению.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
