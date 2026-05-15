Россиянам раскрыли, за какой период у людей развивается бытовой алкоголизм

Врач Умнов: бытовой алкоголизм развивается при употреблении спиртным в ходе года

У людей нередко развивается бытовой алкоголизм при регулярном употреблении спиртных напитков на протяжении года, заявил в беседе с Lenta.ru врач Александр Умнов. Он уточнил, что на этой стадии человек уже начинает страдать от проблем со здоровьем. Однако у него пока не сформировалась психологическая и физическая зависимость от алкоголя.

Человек знает меру, употребляет по чуть-чуть ежедневно и по праздникам, выпивая не более одного литра крепкого алкоголя в месяц. При этом внешне он почти не отличается от непьющего человека, — отметил Умнов.

Он предупредил, что регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах наносит ощутимый вред организму. Внутренние органы постепенно изнашиваются, а с каждым месяцем растет риск перехода в стадию полноценной зависимости.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что алкоголь вызывает преждевременное старение. Он напомнил, что содержащийся в таких напитках этанол является ядом.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
