Россиянам раскрыли, за какой период у людей развивается бытовой алкоголизм Врач Умнов: бытовой алкоголизм развивается при употреблении спиртным в ходе года

У людей нередко развивается бытовой алкоголизм при регулярном употреблении спиртных напитков на протяжении года, заявил в беседе с Lenta.ru врач Александр Умнов. Он уточнил, что на этой стадии человек уже начинает страдать от проблем со здоровьем. Однако у него пока не сформировалась психологическая и физическая зависимость от алкоголя.

Человек знает меру, употребляет по чуть-чуть ежедневно и по праздникам, выпивая не более одного литра крепкого алкоголя в месяц. При этом внешне он почти не отличается от непьющего человека, — отметил Умнов.

Он предупредил, что регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах наносит ощутимый вред организму. Внутренние органы постепенно изнашиваются, а с каждым месяцем растет риск перехода в стадию полноценной зависимости.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что алкоголь вызывает преждевременное старение. Он напомнил, что содержащийся в таких напитках этанол является ядом.