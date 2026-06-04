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04 июня 2026 в 18:20

Сафронов назвал плюсы от использования ИИ в творчестве

Художник Сафронов: ИИ добавляет творчеству азарта и открытого взгляда

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Искусственный интеллект добавляет творчеству азарта и открытого взгляда, заявил художник Никас Сафронов на полях ПМЭФ. По его словам, это как надеть очки и попасть в параллельный мир, что делает создаваемую картину более живой и динамичной. Также, по мнению художника, ИИ помогает создавать целую историю или образ, а не просто рисунок.

Искусственный интеллект дает азарт, удивление, восторг, открытый взгляд. Понимаете, это как когда вам надевают очки и вы попадаете в параллельный мир. И это тоже дополнительный такой эффект. Картина становится более живой и движимой как бы в человеческом мозгу. Создает целую историю, фильм, картину, рисует образ, — отметил он.

Ранее ректор медуниверситета Айрат Фаррахов сообщил, что в Татарстане планируют разработать помощника для медиков на основе искусственного интеллекта. Инициаторами этого проекта выступают Казанский государственный медицинский университет и Университет Иннополис. Сперва технологию планируют использовать только в Татарстане. Но позже ее могут продать и другим регионам.

Общество
Никас Сафронов
искусственный интеллект
творчество
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