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21 июля 2026 в 19:08

Жена блогера-бодибилдера Иванова назвала причину его смерти

Жена блогера Иванова сообщила, что муж умер из-за сердечной недостаточности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти фитнес-блогера Вадима Иванова, известного как Do4а, сообщила ТАСС его супруга Анна. По ее словам, бодибилдер готовился к пересадке сердца.

Вадим уже проходил обследование для пересадки сердца, готовился к ней. К сожалению, времени не хватило, — рассказала Анна Иванова.

Женщина рассказала, что Иванов перенес три инфаркта, первый произошел в 2017 году. По ее словам, несмотря на установку стентов и кардиостимуляторов, удалось добиться только временных улучшений.

Ранее тренер и чемпион по бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий заявил, что Иванов привлекал большие массы людей в спорт. По словам спортсмена, в начале карьеры у них были разногласия, которые впоследствии удалось урегулировать.

Блогер умер в возрасте 37 лет. Он рассказывал о спортивной фармакологии, подготовке атлетов и силовых тренировках, а также открыто говорил о серьезных проблемах со здоровьем. Иванов популяризировал бодибилдинг. Позже он основал бренд спортивного питания и одежды, вокруг которого сформировалось крупное фитнес-сообщество.

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