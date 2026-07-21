«Я был очень расстроен»: бодибилдер о смерти Вадима Do4a Иванова

Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, привлекал большие массы людей в спорт, заявил NEWS.ru тренер и чемпион по бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий. По его словам, в начале карьеры у них были разногласия, которые впоследствии удалось урегулировать.

В начале моей карьеры, так как я был первым фитнес-блогером, Вадим [Иванов] использовал мой образ для троллинга. Но, с другой стороны, он делал меня очень известным и популярным. То есть Вадим помог мне. Он писал лично, чтобы я не обижался и использовал его деятельность себе во благо. Иногда мы с ним по мелочам ругались. Однако в будущем мы провели дружескую встречу и помирились, пожали руки. Когда я узнал о его смерти, то был очень расстроен. Что касается вклада Иванова в популяризацию спорта, то Вадим зашел через молодежь, нашел подход к аудитории, привлек большие массы в спорт, — сказал Спасокукоцкий.

Он подчеркнул, что в смерти Иванова нельзя винить ни его образ жизни, ни какие-то ошибки в тренировках. По словам бодибилдера, фитнес-блогеру выпал несчастливый билет, и теперь остается только с грустью принимать этот факт.

Я считаю, что Иванову просто не повезло со здоровьем, оно у него было не самым крепким. Просто человеку не повезло. Тут дело не в том, что он делал что-то не так. Мы сейчас находимся в расстроенных чувствах. Пусть земля ему будет пухом, — заключил Спасокукоцкий.

Ранее сообщалось, что Иванов умер в возрасте 37 лет. До этого блогер рассказывал о двух инфарктах и открыто говорил о серьезных проблемах со здоровьем. Иванов популяризировал бодибилдинг.