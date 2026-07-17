Известный бодибилдер скончался при подготовке к соревнованиям В Бразилии известный бодибилдер Араужо скончался в возрасте 35 лет

Известный бодибилдер Майлсон Араужо из штата Баия в Бразилии скончался в возрасте 35 лет, сообщает Need To Know. Спортсмен почувствовал недомогание после тренировки 13 июля. Несмотря на усилия матери-медсестры и прибывших врачей, спасти его не удалось.

Араужо приобрел известность в фитнес-сообществе, но профессиональную карьеру начал лишь в 2023 году после победы на Arnold Classic South America в любительской категории. В том же году он стал третьим на Musclecontest Brazil и пятым на Bahia Pro 2023.

В последнее время он готовился к турниру Musclecontest Brazil 2026, который должен пройти 18–19 июля в Куритибе. Атлет вел популярный блог о фитнесе и работал персональным тренером. Его уход оставил серьезный след в бразильском фитнес-сообществе, где он был известен как целеустремленный спортсмен и популярный наставник.

Ранее бывший вратарь немецкого «Дуйсбурга» и сборной ФРГ Манфред Манглиц скончался в возрасте 86 лет. Причиной смерти стала «непродолжительная, но тяжелая болезнь». Манглиц вошел в историю как первый вратарь, забивший гол в Бундеслиге, — в июне 1967 года он реализовал пенальти в матче против «Боруссии Менхенгладбах».