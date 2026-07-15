Умер автор первого в истории гола в Бундеслиге среди вратарей

Бывший вратарь немецкого «Дуйсбурга» и сборной ФРГ Манфред Манглиц скончался в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба клуба. Причиной смерти стала «непродолжительная, но тяжелая болезнь».

Манглиц вошел в историю как первый вратарь, забивший гол в Бундеслиге, — в июне 1967 года он реализовал пенальти в матче против «Боруссии Менхенгладбах». За национальную сборную ФРГ он провел четыре матча, был в заявке на чемпионат мира 1970 года в Мексике, где команда заняла третье место, однако на поле так и не вышел. В составе «Дуйсбурга» в 1964 году он стал вице-чемпионом страны и трижды выходил в финал Кубка Германии.

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