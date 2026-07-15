Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 19:46

Умер автор первого в истории гола в Бундеслиге среди вратарей

Экс-вратарь «Дуйсбурга» Манглиц скончался на 87-м году жизни

Манфред Манглиц Манфред Манглиц Фото: Marc Bohla/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший вратарь немецкого «Дуйсбурга» и сборной ФРГ Манфред Манглиц скончался в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба клуба. Причиной смерти стала «непродолжительная, но тяжелая болезнь».

Манглиц вошел в историю как первый вратарь, забивший гол в Бундеслиге, — в июне 1967 года он реализовал пенальти в матче против «Боруссии Менхенгладбах». За национальную сборную ФРГ он провел четыре матча, был в заявке на чемпионат мира 1970 года в Мексике, где команда заняла третье место, однако на поле так и не вышел. В составе «Дуйсбурга» в 1964 году он стал вице-чемпионом страны и трижды выходил в финал Кубка Германии.

Ранее сообщалось, что похороны олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой пройдут 18 июля на ее родине в Ишимбае (Республика Башкортостан). Спортсменка скончалась в возрасте 53 лет. Она являлась одной из самых титулованных российских биатлонисток.

До этого стало известно о смерти 25-летнего футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса. Он принимал участие в чемпионате мира 2026 года. Тело игрока было обнаружено в его доме, предварительная причина смерти — самоубийство.

Спорт
Футбол
вратари
смерти
голы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками на ЗАЭС
Аренда жилья по наследству: в Госдуме готовят выгодную альтернативу ипотеке
Ушел из жизни российский писатель и священник РПАЦ
«Зачем мне кость брошенная?»: Распутина отказалась от «позорной» пенсии
Молодой хоккеист российской команды разбился насмерть на мопеде
Украинский дрон смертельно ранил главного инженера Запорожской АЭС
Лавров обвинил Запад в поставках оружия террористам через ВСУ
Четыре священника из ЛНР оказались в базе «Миротворца»
Завершилось расследование теракта с рюкзаком, убившего экс-главу Луганска
«Творческий экстаз»: Бледанс рассказала, с каким режиссером хочет работать
Стало известно, кого Зеленский «протолкнет» на пост главы Минобороны
«У меня стаж 30 лет»: Волочкова пожаловалась на отсутствие пенсии
Французский суд отказался отпускать основательницу SOS Donbass
Самолет не взлетел в Оренбурге из-за утечки нефти в багаже
Скончался директор Большого театра кукол
Порты Одессы в труху, 340 дронов на Москву, шашлык за 30 тыс.: что дальше
Депутат назвал главную цель для ударов ВС России в Киеве
Служба лавинной безопасности ГОК «Апатит» отметила свое 90-летие
Умер автор первого в истории гола в Бундеслиге среди вратарей
Политолог предположил, кто станет новым министром обороны Украины
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.