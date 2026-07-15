Названа дата похорон именитой олимпийской чемпионки

Похороны олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой пройдут 18 июля на ее родине в Ишимбае (Республика Башкортостан), сообщила ТАСС руководитель спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Тюменской области Луиза Носкова. Спортсменка скончалась в возрасте 53 лет.

Похороны Галины Куклевой состоятся 18 июля, — заявила собеседница.

Куклева — одна из самых титулованных российских биатлонисток. На Олимпийских играх 1998 года в Нагано она одержала победу в спринте на дистанции 7,5 км, а также завоевала серебро в эстафете. На Олимпиаде 2002 года в ее копилку добавилась бронзовая медаль, также завоеванная в эстафете. Куклева являлась трехкратной чемпионкой мира и победительницей чемпионата Европы, на ее счету также два серебра и одна бронза мировых первенств.

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