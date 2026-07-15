Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 11:23

Названа дата похорон именитой олимпийской чемпионки

Олимпийскую чемпионку по биатлону Куклеву похоронят 18 июля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Похороны олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой пройдут 18 июля на ее родине в Ишимбае (Республика Башкортостан), сообщила ТАСС руководитель спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Тюменской области Луиза Носкова. Спортсменка скончалась в возрасте 53 лет.

Похороны Галины Куклевой состоятся 18 июля, — заявила собеседница.

Куклева — одна из самых титулованных российских биатлонисток. На Олимпийских играх 1998 года в Нагано она одержала победу в спринте на дистанции 7,5 км, а также завоевала серебро в эстафете. На Олимпиаде 2002 года в ее копилку добавилась бронзовая медаль, также завоеванная в эстафете. Куклева являлась трехкратной чемпионкой мира и победительницей чемпионата Европы, на ее счету также два серебра и одна бронза мировых первенств.

Ранее народный артист Российской Федерации и один из столпов театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Артист стоял у истоков создания театра и вместе с режиссером Юрием Любимовым принимал личное участие в формировании нового художественного языка отечественной сцены. За многие десятилетия он создал множество ярких образов в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой».

Спорт
биатлон
смерти
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клад в мусорном контейнере на 55 млн рублей обернулся уголовным делом
В России ответили экс-главе МИД Украины на переименование страны в Русь
Двое водителей арестованы за провокационный ролик на фоне собора
Мальчик отошел от берега на восемь метров и утонул на глазах у брата
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.