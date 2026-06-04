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04 июня 2026 в 11:33

Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял седьмое место в списке самых дорогих голкиперов по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Он дважды подряд стал обладателем Лиги чемпионов.

Стоимость Сафонова оценивается в €42,9 млн. На первом месте находится вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма. Его стоимость оценивается в €79,5 млн. На второй позиции расположился испанец Жоан Гарсия из «Барселоны» (€78 млн). Замкнул тройку лидеров бельгийский вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс (€52,7 млн).

30 мая 2026-го ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче в Будапеште команда Луиса Энрике обыграла лондонский «Арсенал». Сафонов пропустил первым же ударом — на шестой минуте отличился Кай Хаверц. На 26-й минуте российский голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. Сафонов получил удар по голове, но смог продолжить встречу.

Ранее экс-игрок «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров призвал не сравнивать вратарей Сафонова и Игоря Акинфеева Он отметил, что нужно радоваться тому, что в РФ есть великолепные голкиперы.

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