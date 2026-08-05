Собянин сообщил о запуске биометрического контроля мигрантов в регионах

Приложение для биометрического контроля за въездом и перемещениями мигрантов «Амина» планируют применять в 11 регионах России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире ИС «Вести». По словам Собянина, в систему внесены сведения о правонарушителях, которым запрещен въезд в Россию или которые должны быть задержаны при пересечении границы. Он отметил, что сейчас технологию распространяют на крупные транспортные узлы, в первую очередь авиационные.

Мы получили согласие президента на проведение эксперимента в области контроля за миграционными потоками в Москве. В чем он заключается? Контроль над въездом в страну и контроль за перемещением внутри региона. И поиск преступников, совершивших те или иные правонарушения. На границе сегодня с помощью Москвы вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел создана система биометрического контроля: когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которым его всегда дальше можно будет идентифицировать, — рассказал Собянин.

Также мэр Москвы рассказал о расширении применения столичной системы видеонаблюдения «Сфера». По его словам, она уже внедрена в 60 регионах России и за последний год с ее помощью удалось задержать более 30 тыс. преступников, находившихся в федеральном розыске.

Ранее Собянин сообщил, что каждые два рубля инвестиций в экономику Москвы привлекают рубль в развитие предприятий в других регионах России. По словам Собянина, рост московской экономики оказывает все большее влияние на развитие других субъектов страны.