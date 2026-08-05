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05 августа 2026 в 12:07

Эксперт объяснил, можно ли пить родниковую воду в Москве

Эксперт по безопасности Измайлов рассказал о нитратах в родниковой воде в Москве

Фото: Агентство «Москва»
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В родниковой воде в Москве могут содержаться химические загрязнители, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Арсений Измайлов. По его словам, с поверхности земли в водоносный слой проникают различные вредные вещества. Среди них — нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, остатки пестицидов, компоненты промышленных или бытовых стоков, а также тяжелые металлы.

В родниковых источниках в Москве могут содержаться химические загрязнители. Повышенное содержание некоторых элементов в дальнейшем может негативно сказаться на работе почек, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, — пояснил специалист.

По его мнению, следует сдать пробу на воду в аккредитованную лабораторию. Там проведут ее комплексный анализ, подчеркнул эксперт.

Там сделают комплексный анализ родниковой воды: проверят микробиологические показатели, химический состав и органолептические свойства — мутность, запах, а также привкус. Только по результатам этого масштабного исследования можно сделать вывод о безопасности, — отметил Измайлов.

Он высказал мнение, что водопроводная вода, которая проходит централизованную очистку и контроль, подходит для ежедневного питья. Однако это не касается родниковой воды, резюмировал специалист.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора посоветовали москвичам не пить воду из городских родников. По данным ведомства, она не отличается постоянством состава и качества, а также далеко не всегда соответствует гигиеническим нормативам.

Москва
вода
пестициды
нитраты
отравления
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