Как выбрать арбуз: проверенные народные способы и советы экспертов

Сезон арбузов уже вовсю радует нас солнечными днями и изобилием на прилавках. В такую пору каждый стремится урвать кусочек летнего удовольствия, но как не ошибиться с выбором? Как отыскать тот самый экземпляр, который окажется сахарным внутри, без химии и разочарований? Мы собрали для вас настоящую энциклопедию народной мудрости и экспертных рекомендаций. Делимся секретами, как правильно выбрать арбуз!

На что смотреть при выборе: главные индикаторы спелости

На первый взгляд, купить хороший арбуз проще простого. Однако практика показывает: красивый внешне плод частенько оказывается водянистым на вкус. Чтобы распознать достойный экземпляр, нужно обратить внимание на ряд нюансов.

Корка и ее рисунок

Зрелый плод всегда щеголяет насыщенным темно-зеленым окрасом, а его полосы должны быть четкими, контрастными. Если полоски выглядят блекло, будто стертые, — вероятно, арбуз сорвали зеленым или напичкали химией для товарного вида. Особо присмотритесь к «землистому» боку — тому самому пятну, на котором ягода лежала в поле. Его цвет должен быть желтоватым или кремовым. Белый оттенок выдает недозрелость.

Как выбрать арбуз: лучшие народные методы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форма и симметрия

Тут все зависит от сорта: бывают круглые и вытянутые плоды. Главное правило — идеальная симметричность, без кривизны, вмятин и тем более трещин. Обходите стороной гигантов: непомерно крупные ягоды, скорее всего, «подкармливали» нитратами для быстрого набора массы.

Весомый аргумент

Как понять, что перед вами сочный красавец? Просто взвесьте его в руках. Спелый арбуз должен казаться тяжелее, чем выглядит. Это верный знак плотной, налитой мякоти. Если же плод подозрительно легкий, скорее всего, он уже перезрел или вовсе не успел вызреть.

Музыкальный тест

Постучите по бочку — этот старый дедовский способ работает безотказно. Спелая ягода отзовется глухим, низким и вибрирующим звуком, а «зеленый» собрат выдаст себя звонким и пустым эхом. Тут нужна небольшая практика, но уши быстро натренируются.

Состояние хвостика

Сухой коричневатый и жесткий хвостик — ваш главный союзник. Он сигналит, что плод дозрел естественно и его сорвали вовремя. А вот зеленый и сочный хвостик — повод задуматься: такой экземпляр сняли явно раньше срока.

Запомните эту пятерку признаков (цвет, форма, вес, звук, хвостик), и вы больше не принесете домой «зеленое» разочарование.

Как выбрать арбуз: советы экспертов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осторожно, химия: как проверить арбуз на нитраты

Главная головная боль покупателя — нитраты, которые недобросовестные производители пускают в ход ради быстрого роста. Переизбыток этих веществ опасен, особенно для детского организма и людей с хроническими болезнями. Как же подстраховаться и провести экспресс-анализ прямо у прилавка или дома?

Внешний осмотр. «Нитратные» арбузы выглядят неестественно: у них слишком глянцевая, словно восковая, поверхность без единого изъяна. Цвет кажется чересчур ядовитым и ярким.

Органолептика. Принюхайтесь и хорошо прочувствуйте вкус мякоти. Мякоть, выращенная на химии, частенько отдает неприятной горчинкой или металлическим привкусом.

Домашний тест с йодом. Верный способ для тех, кто хочет быть уверенным на все сто. Капните пару капель йода на срез мякоти. Если жидкость окрасилась в синий или фиолетовый — перед вами плод с высоким содержанием нитратов.

Экспресс-полоски. В аптеках продаются специальные индикаторные полоски для проверки овощей и фруктов на нитраты. Это быстро и надежно.

Чтобы лишний раз не рисковать, старайтесь покупать арбузы либо у постоянных продавцов, либо на фермерских рынках, где можно расспросить о происхождении товара.

Развенчиваем миф: «мальчики» и «девочки»

Бытует забавное мнение, что арбузы различаются по полу и именно «девочки» всегда слаще. Якобы «мужские» экземпляры крупнее, с толстой коркой и водянистой мякотью, а «женские» — мельче, тоньше и сахарнее.

Однако ученые единодушны: это не более чем популярный миф. Пол у арбузов — понятие ботаническое, и на вкусовые качества он не влияет. Разница обусловлена исключительно сортовыми особенностями и условиями вызревания.

Хотите гарантированно сладкую покупку? Забудьте о выборе «пола» и ищите проверенные сорта, например «кримсон свит» или «сахарный малыш», а также ориентируйтесь на классические признаки спелости, описанные выше.

Как выбрать арбуз: проверенные народные способы и советы экспертов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила хранения: как сберечь разрезанный плод

Итак, вы принесли домой идеальный арбуз. Разрезали... и не съели целиком? Чтобы наслаждаться вкусом и не отравиться, важно соблюдать несколько простых правил.

Температурный режим. Отправляйте остатки сразу в холодильник. При комнатной температуре мякоть превращается в инкубатор для бактерий за считаные часы. Герметичная упаковка. Плотно затяните срез пищевой пленкой или уберите дольки в контейнер с крышкой. Это защитит от посторонних запахов и микробов. Срок годности. Старайтесь расправиться с разрезанным арбузом в течение 48 часов. Дольше держать не стоит — мякоть теряет упругость, становится кислой и может забродить. Никакого солнца. Даже целую, непочатую ягоду не стоит держать под прямыми лучами — это ухудшает ее качество и сокращает срок хранения.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сохраните арбуз свежим надолго.

Покупка в магазине: лайфхаки для супермаркета

Когда арбузы лежат на полках или в холодильниках, оценить их состояние сложнее, чем на рынке. Но и тут есть свои хитрости.

Уточните у продавцов время завоза — лучший товар разбирают в первые часы.

Помните о сезонности! Настоящий «русский» арбуз появляется не раньше августа и радует до конца сентября. Июньские и июльские плоды часто бывают водянистыми или выращенными в теплицах.

Обратите внимание на регион: эталоном считаются арбузы из Астраханской области.

Подключите обоняние: свежий арбуз пахнет легкой сладостью. Любые нотки плесени, кислоты или затхлости — стоп-сигнал.

Откажитесь от покупки, если заметили повреждения: трещины, вмятины, мягкие бочки или следы гнили.

Помните главное: самый лучший арбуз — тот, что вырос в естественных условиях под солнцем и был выбран вами с душой. Применяйте наши советы на практике, и тогда каждое ваше лето будет по-настоящему сладким и безопасным!

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