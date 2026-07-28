Терапевт напомнил, как правильно мыть овощи и фрукты Терапевт Демидик: фрукты и овощи с плотной кожурой лучше мыть с щеткой

Фрукты и овощи с плотной кожурой лучше чистить с использованием специальной щетки, посоветовал в беседе с Lenta.ru терапевт Дмитрий Демидик. По его словам, есть универсальное правило для всех плодов — их нужно тщательно мыть под проточной водой в течение одной или двух минут.

Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, требуют более тщательной обработки. Их нужно замочить в теплой воде на 10-15 минут, чтобы размягчить засохшую грязь, затем очистить щеткой и промыть. Для овощей с плотной кожурой также рекомендуется использовать щетку, но действовать аккуратно, чтобы не повредить кожицу, — порекомендовал Демидик.

Фрукты с нежной кожицей достаточно аккуратно промыть под струей воды, отметил специалист. Он добавил, что листовые овощи и зелень требуют тщательной обработки: капусту нужно очистить от верхних листьев и промыть под проточной водой. Зелень следует перебрать, удалив поврежденные листья, и замочить на 15 минут. Ягоды лучше мыть в дуршлаге в течение пяти минут, а для дезинфекции арбузов, дынь и тыкв — использовать горячую воду.

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