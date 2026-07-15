Государство заплатит за свадьбу: кто получит деньги и на каких условиях

Поговорим о новости, которая облетела все газеты и телеканалы в июне 2026 года. Многие слышали, что государство будто бы собирается платить за свадьбу, но никто толком не знает, как это будет работать.

Какая поддержка предлагается: налоговый вычет на свадьбу

На самом деле правильнее говорить не о том, что государство заплатит за свадьбу, а о том, что оно может вернуть часть уже потраченных денег в качестве налогового вычета. Когда вы работаете и получаете зарплату, государство забирает с нее подоходный налог — 13%. Идея в том, чтобы позволить молодым супругам вернуть себе часть этого налога, если они потратили деньги на свадьбу.

Предполагается, что социальный налоговый вычет на свадебные расходы поможет молодоженам получить обратно 13% от суммы, потраченной на организацию торжества. Важно понимать, что это пока только предложение, которое внесено депутатами в Государственную думу. Закон, если его примут, скорее всего, начнет действовать с 1 января 2027 года. Поэтому, если вы планируете свадьбу прямо сейчас, рассчитывать на этот вычет пока рано.

Кто может получить деньги на свадьбу

Кто же сможет получить вычет на свадьбу, если закон все-таки примут? Прежде всего, это должны быть официально зарегистрировавшие брак супруги. Вычет предлагают предоставлять один раз в жизни. Важно, что получить его смогут оба супруга вместе. По задумке авторов, это поможет молодым семьям снизить финансовую нагрузку в самый ответственный момент. Свадьба, как известно, дело затратное, и такая поддержка была бы очень кстати.

Сумма выплат

Теперь о самом главном — о деньгах. Максимальная сумма, с которой можно будет получить свадебный вычет, предлагается в размере 400 тыс. руб. При базовой ставке НДФЛ в 13% максимальный возврат составит 52 тыс. руб. Если вы потратите на свадьбу меньше, например 300 тыс., то и вернут вам 13% от 300 тыс. — то есть 39 тыс. руб. Сумма возврата будет пропорциональна вашим реальным расходам.

Какая поддержка предлагается: налоговый вычет на свадьбу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Условия получения: безалкогольная свадьба, возраст

Авторы законопроекта продумали несколько важных условий, чтобы избежать злоупотреблений.

Первое и самое важное: из расходов, на которые можно получить вычет, исключаются траты на алкоголь и табачные изделия. Под вычет подпадают только оплата ресторана (без алкоголя), услуги фотографа, аренда зала, покупка платья и костюма.

Второе: возрастных ограничений в предложении нет. Главное — официально зарегистрировать брак.

Третье: все расходы должны быть подтверждены документально. Нужно сохранить все чеки, договоры с рестораном, фотографом, агентством.

Четвертое: в сумму вычета не войдут расходы, которые уже были оплачены за счет работодателя, материнского капитала или других видов государственной помощи.

И пятое: получить вычет можно будет за траты, сделанные в определенный период. Точные сроки станут известны, если закон примут.

Как оформить налоговый вычет на свадьбу

Если закон будет принят, процедура оформления, скорее всего, будет стандартной для налоговых вычетов. У вас будет два варианта.

Первый вариант — по окончании года. Вы собираете все документы, подтверждающие расходы на свадьбу, заполняете декларацию 3-НДФЛ и подаете ее в налоговую инспекцию. Вместе с декларацией нужно приложить копии чеков и договоров. Налоговая проверит документы и переведет деньги на ваш счет.

Второй вариант — досрочно, через работодателя. Вы обращаетесь в налоговую, получаете там уведомление о праве на вычет и отдаете это уведомление своему работодателю. Тогда он просто не будет удерживать подоходный налог с вашей зарплаты до тех пор, пока не окажется выбрана вся сумма вычета.

Если вы не работаете или не платите подоходный налог, то и возвращать вам будет нечего. Вычет — это возврат уже уплаченного налога.

Есть ли уже такая поддержка в регионах

На региональном уровне выплаты на свадьбу не предусмотрены, гораздо чаще поощряют юбилеи свадьбы. Например, 5 тыс. руб. за пять лет брака и 10 тыс. руб. за 10 лет. Размер в каждом регионе устанавливается местными властями.

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