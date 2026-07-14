«Выработаны рекомендации»: сенатор о регулировании безопасности квестов

Несмотря на общественный запрос, ряд профильных ведомств и экспертов считает, что сейчас нет необходимости в принятии отдельного рамочного закона для учреждения понятия «квест» в законодательстве, рассказал NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Он напомнил, что вносил в Госдуму законопроект, направленный на регулирование деятельности квест-комнат.

Вместе с тем работа, которая была проведена, не прошла впустую. По итогам круглых столов были выработаны рекомендации, внедрены и начали применяться ГОСТы, а уровень внимания к вопросам безопасности заметно вырос. В этом есть заслуга и добросовестного предпринимательского сообщества, и руководителей крупных квест-площадок, и профильных ведомств, и законодателей, — отметил сенатор.

Он добавил, что трагедий на квестах в настоящее время стало меньше по сравнению с ситуацией два года назад. При этом Гибатдинов заявил, что, несмотря на улучшение ситуации, снижать уровень контроля за организаторами квестов нельзя.

Ранее суд отправил в тюрьму владельца и аниматора квест-комнаты «Дом ужасов» в Дагестане по делу о гибели двух 19-летних девушек. Трагедия произошла в июле 2024 года в Махачкале. Во время игры в одной из комнат аниматоры привязали двух посетительниц к стульям, включили бензопилу и имитировали угрозу расправы. Затем вспыхнул бензин, который вытек из инструмента. Одна из девушек получила тяжелые ожоги. Ее подруга попыталась помочь, однако сама задохнулась.