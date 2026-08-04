«Первая брачная ночь»: беременная блогерша Мятная Лилу сообщила о свадьбе

После регистрации брака супруги отправились в ресторан, где отметили событие только вдвоем. Масштабное торжество для родственников и друзей они решили перенести на осень. Свадебный день завершился дома. Молодожены провели вечер за просмотром фильмов и устроили поздний ужин с бутербродами с черной икрой.

Первая брачная ночь проработанных, — пошутила Лилу.

Ранее актриса театра и кино Марина Ворожищева, которая состоит в браке с режиссером и продюсером Ильей Ермоловым, сообщила, что стала мамой во второй раз. Свой пост она сопроводила семейной фотографией: в кадре позируют супруги вместе со старшим ребенком, а позади стоит коляска. Друзья и коллеги артистки поздравили ее с пополнением.