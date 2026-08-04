«Первая брачная ночь»: беременная блогерша Мятная Лилу сообщила о свадьбе

Блогер Мятная Лилу (настоящее имя — Мария Урюпина) показала в соцсетях кадры из ЗАГСа. Звезда соцсетей вышла замуж за своего избранника Ивана на последнем триместре беременности. Известно, что молодожены ждут девочку. Мятная Лилу рассказала, что бракосочетание прошло в районе Южное Бутово, куда пришлось добираться полтора часа.
Всем приспичило жениться в 2026 году, было сложно выбрать хоть какую-то дату и хоть какой-то ЗАГС. Поэтому меня собирают в Южное Бутово. Мне туда около полутора часов добираться. Нас всех укачало, всю дорогу молчали, и было очень жарко. Я адски хотела есть, принесли мне круассаны, — сообщила девушка.
После регистрации брака супруги отправились в ресторан, где отметили событие только вдвоем. Масштабное торжество для родственников и друзей они решили перенести на осень. Свадебный день завершился дома. Молодожены провели вечер за просмотром фильмов и устроили поздний ужин с бутербродами с черной икрой.
Первая брачная ночь проработанных, — пошутила Лилу.
Ранее актриса театра и кино Марина Ворожищева, которая состоит в браке с режиссером и продюсером Ильей Ермоловым, сообщила, что стала мамой во второй раз. Свой пост она сопроводила семейной фотографией: в кадре позируют супруги вместе со старшим ребенком, а позади стоит коляска. Друзья и коллеги артистки поздравили ее с пополнением.