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04 августа 2026 в 13:01

Россиянам дали советы, как купить настоящее оливковое масло

Химик Дорохов: при выборе оливкового масла нужно обращать внимание на упаковку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При выборе оливкового масла следует обращать внимание на упаковку, посоветовал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, переданным LIFE.ru, добросовестные производители всегда указывают категорию продукта, страну происхождения, дату урожая или розлива, срок годности и условия хранения.

Считается, что настоящее оливковое масло обязательно густеет или мутнеет при охлаждении, а поддельное остается прозрачным. На самом деле степень помутнения зависит от сорта оливок, состава жирных кислот, температуры хранения и времени сбора урожая. Натуральное оливковое масло может иметь оттенок от золотисто-желтого до насыщенного зеленого. Он определяется содержанием природных пигментов — прежде всего хлорофиллов и каротиноидов — и зависит от сорта оливок, степени их зрелости и условий производства. Сам по себе цвет не говорит ни о категории масла, ни о его качестве, — отметил Дорохов.

Подозрительно низкая цена по сравнению со средней стоимостью аналогичных продуктов может указывать на то, что масло не соответствует заявленной категории. Чтобы не ошибиться, лучше выбирать продукцию известных производителей, проверять маркировку и целостность упаковки, а также покупать масло в крупных торговых сетях — там риск приобрести фальсификат значительно ниже.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова посоветовала при выборе молодой кукурузы обращать внимание на листья, в которые завернут початок: они должны быть зеленого цвета. При этом нитевидные волокна на початке должны быть золотисто-коричневыми или светлыми.

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