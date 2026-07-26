Россиянам рассказали, как правильно выбрать молодую кукурузу

Чтобы выбрать правильно молодую кукурузу, важно обращать внимание на листья, в которые завернут початок: они должны быть зеленого цвета, сообщила ИС «Вести» эксперт Роскачества Наталья Завьялова. При этом нитевидные волокна на початке должны быть золотисто-коричневыми или светлыми.

Вы должны видеть, что у початка листья довольно свежие, зеленые, упругие, которые его закрывают. А если они уже сухие, высохшие — или это старая кукуруза, или она хранилась довольно долго. Сахар превращается в крахмал, тогда кукуруза будет дольше вариться, — уточнила эксперт.

Также, по словам Завьяловой, зерна молодой кукурузы должны легко разрываться при нажатии, откуда будет сочиться белый сок, цвет у правильного початка светло-желтый. Если шелковистые нити на початке засохшие — значит, кукуруза уже несвежая.

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