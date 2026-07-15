Стартует сезон кукурузы — скупаю ведрами и готовлю эти нажористые «дирижабли» с колбасками

Стартует сезон кукурузы — скупаю ведрами и готовлю эти нажористые «дирижабли» с колбасками

Если тебе надоело решать, что делать с колбасками, просто заверни их в фольгу с картошкой и кукурузой. Сливочное масло сделает свое дело — будет сочно и ароматно.

Ингредиенты

Колбаски для жарки — 4 шт., кукуруза сладкая в початках — 2 шт., картофель — 4 шт., фасоль зеленая — 200 г, чеснок — 4 зубчика, масло сливочное — 70 г, паприка сладкая молотая — 0,5 ч. л., петрушка сушеная — 1 ч. л., чеснок сушеный — 0,5 ч. л., лук репчатый сушеный — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю гриль до среднего жара. Колбаски режу кусками по 3 см, картофель — четвертинками, кукурузу — толстыми кружками, фасоль — кусочками по 3–4 см. Все это дело кидаю в миску, добавляю давленый чеснок, паприку, сушеные травы, соль и перец. Перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался.

Режу фольгу на 4 куска по 80 см, складываю их пополам. Выкладываю начинку, сверху кладу по кусочку сливочного масла и тщательно заворачиваю, чтобы сок не вытек. Отправляю кармашки на решетку на 30–35 минут. Готовые конверты аккуратно открываю, выпускаю пар, и можно накидываться. Аромат стоит такой, что соседи сбегутся.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Идеальный вариант для пикника: нарезал, завернул, забыл. Хранить остатки не советую — съедается все за минуту прямо у мангала.