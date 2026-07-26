Пенсионерка из Краснодарского края выиграла крупную сумму в лотерею В Краснодарском крае пенсионерка выиграла в лотерею 10 млн рублей

Пенсионерка из Краснодарского края выиграла 10 млн рублей в лотерею, задув свечу на торте, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России и «Национальной лотереей». Выигрыш стал одним из желаний россиянки.

Пенсионерка Вероника из Краснодарского края загадала желание на день рождения и выиграла 10 млн рублей в лотерее «Цветные шары», — сказали в компании.

После того как она загадала желание, чтобы выиграть в лотерею и благополучие для всей семьи, пенсионерка почувствовала уверенность в удаче и решила поучаствовать в лотерее. Вероника планирует купить дом дочери на эти деньги, а также заняться своим здоровьем.

Ранее житель Тульской области выиграл почти 13 млн рублей в лотерею, купив билет в рабочий перерыв. Сумма выигрыша составила 12 963 164 рубля благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа.

До этого уроженка Воронежской области, бабушка семерых внуков, выиграла в лотерею суперприз в размере 16 808 689 рублей. Судьбоносную покупку Галина Алексеевна совершила прямо перед началом розыгрыша, завершив рабочие дела.