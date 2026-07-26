США увеличили импорт одного российского товара до исторического максимума США в январе — мае импортировали российских удобрений на сумму свыше $1 млрд

За январь — май текущего года США нарастили импорт российских удобрений до исторически рекордного для этого периода показателя — свыше $1 млрд (78 млрд рублей), подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. В прошлом году этот показатель составлял $806,4 млн (62 млрд рублей). Рост в годовом выражении составил 28%.

По итогам пяти месяцев Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений на американский рынок. Тройку лидеров также составили Канада с поставками на $1,8 млрд (140 млрд рублей) и Саудовская Аравия — на $318,3 млн (24 млрд рублей).

Ранее поставки южнокорейской косметики в Россию в июне 2026 года почти удвоились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли рекордного уровня за всю историю торговых отношений двух стран. В июне стоимость экспортированной в РФ декоративной и уходовой косметики составила $48,8 млн (4,2 млрд рублей). За месяц объем поставок увеличился в 1,5 раза, а в годовом выражении — в 1,7 раза.

Кроме того, правительство Латвии утвердило законопроект о запрете ввоза ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Инициатива, подготовленная Министерством иностранных дел, предусматривала внесение изменений в закон о поддержке гражданского населения Украины. Под ограничения подпали книги, периодические издания, видеоигры, спортивный инвентарь, игрушки, а также одежда и обувь.