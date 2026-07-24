Ремонтантной клубнике помогаю так: эта трудяжка плодоносит до осени — даю правильные подкормки

Ремонтантной клубнике помогаю так: эта трудяжка плодоносит до осени — даю правильные подкормки

Ремонтантная клубника плодоносит практически все лето и до первых заморозков, поэтому расходует намного больше сил, чем обычные сорта. Если вовремя поддержать кусты, они продолжат активно цвести, завязывать новые ягоды и не будут мельчать к концу сезона.

1. Настой крапивы — для активного роста кустов

Если на участке растет крапива, приготовьте натуральную подкормку. Заполните ведро измельченной крапивой, добавьте 10 л теплой воды и горсть сухарей. Через 7 дней настой будет готов. Перед использованием разведите его водой в соотношении 1:2–1:3 и поливайте по 500 мл под каждый куст.

2. Монофосфат калия — чтобы ягод было больше

Если нет желания готовить травяной настой, подойдет монофосфат калия. Разведите 1 ст. л. удобрения в 10 л воды. Этого количества хватит примерно на 5 взрослых кустов. Такая подкормка помогает растению дольше цвести и формировать новые ягоды.

3. Дрожжевая подкормка

Для приготовления раствора возьмите 100 г свежих дрожжей на 10 л теплой воды и оставьте на сутки. Или используйте 5 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и 500 мл теплой воды, дайте постоять около 12 часов, затем долейте воду до объема 10 л. Поливайте примерно по 400 мл под куст. Использовать такую подкормку стоит нечасто — 1–2 раза за сезон.

4. Чтобы ягоды были сладкими, а не водянистыми

Во время созревания урожая можно провести внекорневую подкормку. На 1 л воды добавьте 2 г марганцовки, 1 г борной кислоты и 2 г сульфата калия. Опрыскивайте листья вечером или в пасмурную погоду.

Именно ремонтантная клубника сильнее других нуждается в регулярном питании. Если не забывать о подкормках, кусты будут продолжать цвести и радовать урожаем почти до самой осени.