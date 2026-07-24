Секрет богатого урожая капусты: копеечные средства помогут защитить ее от вредителей

Капуста любит своевременные подкормки и быстро отзывается на правильный уход. Простые и доступные средства помогают не только ускорить рост растений, но и сделать грядки менее привлекательными для некоторых вредителей.

В начале сезона капусте особенно нужен азот. Для подкормки разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта в 10 литрах воды и полейте растения под корень. Такой раствор способствует активному росту листьев, а его запах помогает отпугнуть крестоцветную блошку.

С середины месяца переходите на калийные подкормки. Залейте стакан древесной золы литром кипятка, оставьте на сутки, а затем доведите объем до 10 литров и используйте для полива. При необходимости можно дополнительно внести суперфосфат. Все удобрения вносите только по влажной почве утром или вечером.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кочаны выросли плотными и крупными, а вредителей стало гораздо меньше. Она советует периодически опудривать растения смесью золы и табачной пыли. Такой простой прием помогает дополнительно защитить посадки от капустной мухи.

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