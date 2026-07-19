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19 июля 2026 в 11:00

Осы забудут дорогу к урожаю: два дачных способа защиты винограда и груш

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В июле осы становятся настоящей проблемой для дачников. Они с удовольствием лакомятся виноградом и грушами, оставляя после себя испорченные плоды. Оказывается, привычные сладкие ловушки не всегда помогают.

Бутылки с вареньем привлекают еще больше насекомых, в том числе с соседних участков. Вместо этого лучше ограничить осам доступ к урожаю.

Для винограда подойдут мешочки из мелкоячеистой сетки или фатина. Они защищают ягоды без применения химии. Для груш можно использовать белковую приманку: небольшие шарики куриного фарша с препаратом «Актара», приготовленные строго по инструкции производителя. Их размещают по периметру участка вдали от плодовых деревьев и грядок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что механическая защита особенно удобна для винограда. Дополнительно не оставляйте на участке перезревшие и поврежденные плоды — они тоже привлекают ос.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
осы
виноград
советы
насекомые
Марина Макарова
М. Макарова
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