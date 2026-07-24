Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка Мать и дочь бросились спасать тонущего ребенка и погибли в Великобритании

В Великобритании мать и ее 15-летняя дочь погибли, пытаясь спасти тонущего семилетнего ребенка на пляже в графстве Эссекс, сообщает Daily Mail. По данным издания, вечером 22 июля 40-летняя учительница Шелина Рахман, ее дочь Самиха и другие родственники отдыхали на пляже неподалеку от Колчестера.

Около половины шестого начался прилив, и семилетнего ребенка — родственника семьи — начало уносить в море. Шелина и Самиха бросились на помощь, однако сами оказались в опасности и стали тонуть. Спасти их не удалось. Ребенок, ради которого они пожертвовали жизнью, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще двое участников пляжного отдыха также пострадали.

Впоследствии выяснилось, что Шелина — супруга известного политика Мансура Рахмана — лидера молодежного крыла Бангладешской националистической партии. Трагическое происшествие прокомментировал новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Он охарактеризовал случившееся как крайне печальное событие.