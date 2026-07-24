Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:22

Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка

Мать и дочь бросились спасать тонущего ребенка и погибли в Великобритании

Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании мать и ее 15-летняя дочь погибли, пытаясь спасти тонущего семилетнего ребенка на пляже в графстве Эссекс, сообщает Daily Mail. По данным издания, вечером 22 июля 40-летняя учительница Шелина Рахман, ее дочь Самиха и другие родственники отдыхали на пляже неподалеку от Колчестера.

Около половины шестого начался прилив, и семилетнего ребенка — родственника семьи — начало уносить в море. Шелина и Самиха бросились на помощь, однако сами оказались в опасности и стали тонуть. Спасти их не удалось. Ребенок, ради которого они пожертвовали жизнью, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще двое участников пляжного отдыха также пострадали.

Впоследствии выяснилось, что Шелина — супруга известного политика Мансура Рахмана — лидера молодежного крыла Бангладешской националистической партии. Трагическое происшествие прокомментировал новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Он охарактеризовал случившееся как крайне печальное событие.

Европа
Великобритания
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Названы профессии, в которых быстрее всего в России растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ
ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом
«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации
В Минобороны раскрыли число сбитых дронов за неделю
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля: где можно заправиться
Минобрнауки создаст онлайн-платформу для поступления в вузы
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.