Слаще и нежнее обычных: зачем опытные хозяйки выбирают именно розовые помидоры

Розовые помидоры многие любят за их сладкий вкус и нежную мякоть. Они идеально подходят для летних салатов и нередко напоминают вкус томатов с бабушкиного огорода. Но отличаются от красных они не только цветом.

Розовые сорта содержат больше природных сахаров и меньше органических кислот, поэтому почти не имеют выраженной кислинки. Их мякоть более мясистая и сочная, а кожица — тонкая и нежная. Красные томаты, наоборот, плотнее, кислее и лучше подходят для приготовления соусов, пасты и домашних заготовок.

Красные помидоры богаче ликопином — мощным антиоксидантом, который особенно хорошо усваивается после термической обработки. Розовые томаты ценят за мягкий вкус и высокое содержание полезных веществ, включая калий и витамины группы B. Из-за тонкой кожицы они хуже переносят транспортировку, поэтому встречаются в магазинах реже и стоят дороже.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь выбирает помидоры в зависимости от блюда. Для салатов она советует покупать розовые сорта, а для соусов и консервации — красные, чтобы получить максимально насыщенный вкус.

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