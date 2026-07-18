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18 июля 2026 в 06:48

Капуста становится крупнее прямо на глазах: две подкормки, которые работают весь сезон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы капуста порадовала крупными и плотными кочанами, важно вовремя дать ей подходящую подкормку. Есть простой способ, который одновременно помогает растениям быстрее развиваться и делает грядки менее привлекательными для некоторых вредителей.

В начале сезона капусте особенно нужен азот. Для этого разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта в 10 литрах воды и полейте растения под корень. Такой раствор стимулирует рост листьев, а резкий запах помогает отпугнуть крестоцветную блошку. С середины месяца лучше перейти на калийную подкормку. Стакан древесной золы залейте литром кипятка, оставьте на сутки, затем доведите объем до 10 литров и используйте для полива. При необходимости можно дополнительно внести суперфосфат. Все подкормки проводите только по влажной почве утром или вечером.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кочаны выросли плотными и крупными, а вредителей стало заметно меньше. Она также советует периодически опудривать растения смесью древесной золы и табачной пыли — это поможет дополнительно защитить посадки от капустной мухи.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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