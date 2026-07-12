Не спешите обрезать гиацинты после цветения: этот уход сохранит роскошную клумбу надолго

После цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Сразу срежьте отцветшие цветоносы, чтобы растение не тратило силы на образование семян. Листья не трогайте — пока они зеленые, через них луковица получает питание. Полив сокращайте постепенно, а не прекращайте сразу. Для хорошего цветения подкормите гиацинты удобрением с калием, фосфором и бором. Если место слишком сырое или посадки загустели, летом луковицы лучше выкопать и разделить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после такого ухода гиацинты стали заметно пышнее и ярче. Она советует высаживать маленькие луковички отдельно — так взрослые растения не будут конкурировать за питание и порадуют более крупными цветами.

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