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01 августа 2026 в 13:54

После стрижки петунии не спешите с удобрениями: простой уход даст море цветов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Петуния может радовать цветами все лето, но после обрезки ей нужна небольшая помощь. Правильная подкормка после «стрижки» помогает растению быстрее восстановиться и снова выпустить множество бутонов.

После удаления лишних побегов не стоит сразу добавлять удобрения. Дайте цветку 2–3 дня на восстановление, а затем подкормите азотом. Для этого подойдет мочевина: растворите 20 г в 10 литрах воды и полейте растение под корень.

Через две недели петунии понадобится питание для будущего цветения. Хорошо подходит настой костной муки: 100 г средства залейте 2 литрами теплой воды, оставьте на неделю, процедите и разведите водой примерно 1:20. Такая подкормка обеспечит растение фосфором и калием.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного ухода петуния быстрее набирает новые бутоны. Дополнительно удаляйте увядшие цветы — это поможет растению не тратить силы на семена и дольше радовать яркими красками.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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