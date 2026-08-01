Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 09:54

Жара томатам не страшна: одна ложка подкормки поможет сохранить весь урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жаркое лето может оставить дачников без урожая томатов. Обычного полива в сильный зной недостаточно: растения начинают хуже усваивать кальций, а на плодах появляются сухие темные пятна. К счастью, помочь кустам можно быстро и без сложных процедур.

При температуре выше 30–35 градусов томаты перестают получать кальций через корни. Для экстренной помощи агроном Анастасия Мухлынина советует использовать кальциевую селитру. Растворите 10–15 г удобрения в 10 литрах воды и опрыскайте молодые побеги и завязи.

Проводить обработку следует только ранним утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев. Однако подкормка не заменяет защиту от жары. Если томаты растут в теплице, ее стоит притенить тюлем или побелить стенки, чтобы снизить температуру внутри.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная подкормка помогает сохранить качество плодов даже в жаркие дни. Дополнительно замульчируйте почву вокруг кустов — это позволит дольше удерживать влагу и защитит корни от перегрева.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
Читайте также
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Общество
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Европа
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Опытные дачники делают так: фитофтора боится правильного ухода и профилактики
Общество
Опытные дачники делают так: фитофтора боится правильного ухода и профилактики
Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник
Общество
Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник
Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа
Семья и жизнь
Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа
лето
томаты
удобрения
полезные советы
полив
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США решили снять с себя полномочия в вопросе помощи Украине
Российская теннисистка вышла в полуфинал на турнире в Вашингтоне
Премьер Таиланда сделал заявление после убийства россиян Назимовых
Собянин раскрыл число сбитых у Москвы беспилотников за месяц
Рубио обнародовал план США по возобновлению переговоров Москвы и Киева
«Законные цели»: в Германии забеспокоились об объектах США и ЕС на Украине
У побережья Нью-Йорка заметили гигантскую акулу
Промышленность ФРГ оказалась под угрозой коллапса из-за аномальной жары
Мошенники замаскировали опасный вирус под карту АЗС
Названо число атак ВСУ на гражданские автобусы
Почему не работает Telegram 1 августа: замедление, сбои, последние новости
В МОК раскрыли, как санкции ЕС против Дегтярева влияют на отношения с ОКР
Дело о гибели россиян в Паттайе привлекло внимание премьера Таиланда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 августа: где сбои в России
Моргенштерн исполнил еврейскую молитву на концерте
«Три условия»: названы главные риски для энергосистемы Украины
Упавший на рельсы метро пьяный пассажир выплатит компенсацию
«Маскируют реальность»: в США заявили об отсутствии у Украины пути к победе
Снаряд неизвестного происхождения поразил танкер у берегов Омана
Стало известно о состоянии Храма Василия Блаженного после возгорания
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.