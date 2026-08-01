Жара томатам не страшна: одна ложка подкормки поможет сохранить весь урожай

Жаркое лето может оставить дачников без урожая томатов. Обычного полива в сильный зной недостаточно: растения начинают хуже усваивать кальций, а на плодах появляются сухие темные пятна. К счастью, помочь кустам можно быстро и без сложных процедур.

При температуре выше 30–35 градусов томаты перестают получать кальций через корни. Для экстренной помощи агроном Анастасия Мухлынина советует использовать кальциевую селитру. Растворите 10–15 г удобрения в 10 литрах воды и опрыскайте молодые побеги и завязи.

Проводить обработку следует только ранним утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев. Однако подкормка не заменяет защиту от жары. Если томаты растут в теплице, ее стоит притенить тюлем или побелить стенки, чтобы снизить температуру внутри.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная подкормка помогает сохранить качество плодов даже в жаркие дни. Дополнительно замульчируйте почву вокруг кустов — это позволит дольше удерживать влагу и защитит корни от перегрева.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.