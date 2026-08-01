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01 августа 2026 в 08:58

Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа

Сбор урожая и базовый уход за грядками в начале месяца Сбор урожая и базовый уход за грядками в начале месяца Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Август — уникальный месяц для каждого, кто любит свой сад, ведь это не только время подведения первых итогов и сбора долгожданного урожая, но и отличный шанс заложить основу для повторного сбора зелени и овощей. Наш посевной календарь на август 2026 года поможет точно распределить силы и выбрать идеальные дни для работы с растениями.

Что успеть сделать в саду в первую половину августа: чек-лист дачника

Многие огородники ошибочно считают, что с наступлением последнего месяца лета активный посевной календарь закрывается. На самом деле теплые дни и прохладные ночи идеально подходят для быстрорастущих культур: сочная зелень, редис и салат при таком режиме не уходят в стрелку и дают нежные листья. Кроме того, освободившиеся после раннего урожая грядки — это ценный ресурс, который не должен пустовать или зарастать сорняками. В первую половину месяца фазы Луны располагают как к активному уходу за созревающими плодами, так и к точечным посадкам.

Чтобы не упустить важные процессы и грамотно спланировать работы в саду, ориентируйтесь на проверенный график благоприятных дней:

  • с 1 по 4 августа (убывающая Луна в знаках Рыб и Овна): благоприятный период для посева повторных урожаев редиса, дайкона, зелени и репы;

  • с 5 по 8 августа (убывающая Луна в Тельце и Близнецах): лучшее время для санитарной обрезки ягодных кустарников, внесения фосфорно-калийных подкормок и мульчирования почвы под плодовыми деревьями;

  • с 9 по 11 августа (убывающая Луна в Раке): идеальные дни для обильного полива, прополки и внесения органических удобрений;

  • 12 августа (новолуние и дни около него): период полного покоя растений, когда рекомендуется ограничиться легким рыхлением и защитой посадок от вредителей;

  • 13, 14 и 15 августа (растущая Луна в Деве): точечный посев быстрорастущих салатов, шпината, укропа и рукколы для осеннего стола.

Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сбор урожая и базовый уход за грядками в начале месяца

Первые две недели августа — пик плодоношения многих культур, поэтому собирать урожай томатов, огурцов, кабачков и перцев следует каждые два-три дня, не перегружая кусты. В этот период почва требует особых мер: поливы проводят строго под корень ранним утром или вечером, после чего грядки обязательно мульчируют скошенной травой или опилками для сохранения влаги. Для профилактики фитофтороза и мучнистой росы растения обрабатывают биологическими медьсодержащими препаратами, а корневую систему поддерживают калийными растворами для ускорения созревания плодов.

План работ на вторую декаду августа

В серединные дни месяца внимание стоит переключить на подготовку участка к будущему сезону и уход за многолетниками:

  • посев сидератов (фацелии, белой горчицы, рапса) на освободившихся грядках для восстановления структуры почвы;

  • деление и пересадка многолетних цветов, включая ирисы, пионы и дельфиниумы;

  • закладка новых земляничных и клубничных плантаций укоренившимися усами;

  • прищипывание верхушек индетерминантных томатов и плетей дынь для перенаправления сил растения на налив сформированных плодов.

Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа Лунный посевной календарь: работы в саду в первую половину августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грамотный подход к планированию, а также посевной календарь, как ориентир для садоводов, позволяет сберечь силы и получить максимум пользы от каждого квадратного метра земли. Пусть этот август подарит вам богатый урожай и радость от работы на любимых грядках!

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