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01 августа 2026 в 09:21

Стало известно, как в РФ изменились объемы поставок техники с начала СВО

Санчик: с начала СВО поставки вооружения и техники увеличились в 12 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Объемы поставок вооружения, военной и специальной техники с начала специальной военной операции выросли в пять раз, а средств поражения в 12 раз, сообщил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Санчик. По его словам, которые передает РИА Новости, несмотря на жесткие западные санкции, российский промышленный комплекс справляется с обеспечиванием потребностей войск.

С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения — в 12 раз. <...> Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%, — сказал он.

Санчик добавил, что также удалось сократить сроки восстановления техники до 15% после включения в структуру Министерства обороны России трех ремонтных заводов. Кроме того, это позволило снизить затраты на капитальный ремонт.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что мобильные огневые группы помогут обеспечить защиту российских складов от атак со стороны ВСУ. По его словам, также необходимо создать систему защиты с использованием комплексов РЭБ.

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