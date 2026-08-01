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01 августа 2026 в 10:23

Глава Башкортостана раскрыл последствия атаки украинских БПЛА

Хабиров: задымление возникло на территории промзоны в Уфе из-за атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Задымление произошло на территории промышленной зоны в Уфе из-за падения обломков сбитого дрона, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в МАКСе. На место прибыли все оперативные службы, они устраняют последствия атаки. Глава региона также уточнил, что погибших и пострадавших нет.

Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия, — указал руководитель.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что автобус с работниками железорудного комбината подвергся атаке ВСУ на дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Березка. В результате удара один человек погиб, еще 12 получили ранения. Балицкий назвал произошедшее «очень циничной» атакой.

Кроме того, губернатор Андрей Клычков сообщил, что житель Дмитровского района Орловской области, получивший тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника, скончался. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и поручил подготовить документы для выплаты компенсации.

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Башкирия
Радий Хабиров
атаки ВСУ
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