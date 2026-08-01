Росавиация ввела ограничения в аэропортах Котласа и Великого Устюга

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Котласа в Архангельской области и Великого Устюга в Вологодской области, сообщила Росавиация. В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с требованиями безопасности.

Аэропорты Великий Устюг, Котлас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы после временных ограничений. Работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с соответствующими органами. При этом в аэропорту Тамбова (Донское) временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О возобновлении штатного режима работы будет сообщено дополнительно.

31 июля сообщалось, что аэропорты Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин) и Пензы временно прекратили работу. По данным Росавиации, в этих воздушных гаванях были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за нестабильной обстановки.