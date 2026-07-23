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23 июля 2026 в 15:38

Мужчина повалил школьницу на автобусной остановке и стал трогать за тело

Мужчина напал на школьницу и повалил ее на землю на остановке в Архангельске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Архангельске 33-летний мужчина повалил 12-летнюю девочку на остановке и стал трогать за различные части тела, сообщило УМВД России по региону на странице в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

По предварительным данным, 19 июля около остановки общественного транспорта «Новое Лукино» злоумышленник сбил с ног девочку и, удерживая, трогал за разные части тела, — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В жилье подозреваемого провели обыск — изъята одежда. По версии следствия, в ней мужчина домогался школьницы.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница на Камчатке подвергалась домогательствам и психологическому насилию со стороны собственной бабушки. Пожилая женщина регулярно показывала малолетней внучке порнографические материалы, после чего под надуманными предлогами раздевала девочку и трогала в интимных местах.

До этого стало известно, что жительница Дагестана почти месяц пытается доказать возможное сексуальное насилие в отношении ее пятилетней дочери со стороны бывшего супруга. Мужчину задержали, однако спустя несколько суток отпустили из-за недостатка доказательств.

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