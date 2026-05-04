Глава Башкирии назвал причину смерти председателя Госсобрания республики

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании, трансляция опубликована на странице администрации главы региона во «ВКонтакте». Отмечается, что Толкачеву было 73 года.

Константин Борисович Толкачев ушел из жизни, это произошло ночью. <…> Константин Борисович тяжело болел, он последние годы боролся с тяжелым заболеванием, — сказал Хабиров.

Толкачев родился в Новокузнецке 1 марта 1953 года. Он получил высшее образование в Рязанской высшей школе МВД СССР. В 1970 году председатель Госсобрания Башкирии начал свой трудовой путь на Кузнецком металлургическом комбинате. Более 20 лет Толкачев занимал руководящие должности в системе МВД России. Он ушел из жизни в понедельник, 4 мая.

