День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 10:32

Глава Башкирии назвал причину смерти председателя Госсобрания республики

Глава Башкирии: председатель Госсобрания Толкачев умер после долгой болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании, трансляция опубликована на странице администрации главы региона во «ВКонтакте». Отмечается, что Толкачеву было 73 года.

Константин Борисович Толкачев ушел из жизни, это произошло ночью. <…> Константин Борисович тяжело болел, он последние годы боролся с тяжелым заболеванием, — сказал Хабиров.

Толкачев родился в Новокузнецке 1 марта 1953 года. Он получил высшее образование в Рязанской высшей школе МВД СССР. В 1970 году председатель Госсобрания Башкирии начал свой трудовой путь на Кузнецком металлургическом комбинате. Более 20 лет Толкачев занимал руководящие должности в системе МВД России. Он ушел из жизни в понедельник, 4 мая.

Ранее стало известно о смерти серебряного призера Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгения Дулеева. Представители Федерации гребного спорта России сообщили, что ему было 70 лет.

Регионы
Башкирия
Радий Хабиров
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.