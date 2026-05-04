День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:37

Психолог объяснила, как люди ведутся на мошеннические курсы по заработку

Психолог Шпагина: люди берут псевдокурсы по заработку из-за стадного инстинкта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди нередко покупают мошеннические курсы по быстрому заработку из-за стадного инстинкта, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Елена Шпагина. Она отметила, что такие опрометчивые действия обусловлены древним механизмом выживания.

Тысячи лет выживания научили нас: если все побежали в одну сторону, значит, там либо еда, либо опасность, но лучше бежать со всеми. В современном мире этот инстинкт трансформировался в «если все покупают, значит, это надежно». Когда человек видит в чате десяток сообщений о том, как люди «успели» и «поднялись», его древний мозг считывает это как информацию о безопасном источнике ресурса. Критическое мышление отключается, потому что в эволюционной истории у нас не было опыта массовых скоординированных фейков, — объяснила Шпагина.

Помимо этого, по ее словам, срабатывает так называемая ошибка выжившего. Отзывы о подобных курсах оставляют в основном те, кто якобы заработал. Проигравшие либо молчат, либо их сообщения удаляют модераторы. В итоге у человека формируется искаженная картина: ему кажется, что успешных 90%, но данных о реальных потерях он не видит.

Ранее психолог Лилия Лазарева заявила, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.

Общество
курсы
мошенники
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.