Психолог объяснила, как люди ведутся на мошеннические курсы по заработку Психолог Шпагина: люди берут псевдокурсы по заработку из-за стадного инстинкта

Люди нередко покупают мошеннические курсы по быстрому заработку из-за стадного инстинкта, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Елена Шпагина. Она отметила, что такие опрометчивые действия обусловлены древним механизмом выживания.

Тысячи лет выживания научили нас: если все побежали в одну сторону, значит, там либо еда, либо опасность, но лучше бежать со всеми. В современном мире этот инстинкт трансформировался в «если все покупают, значит, это надежно». Когда человек видит в чате десяток сообщений о том, как люди «успели» и «поднялись», его древний мозг считывает это как информацию о безопасном источнике ресурса. Критическое мышление отключается, потому что в эволюционной истории у нас не было опыта массовых скоординированных фейков, — объяснила Шпагина.

Помимо этого, по ее словам, срабатывает так называемая ошибка выжившего. Отзывы о подобных курсах оставляют в основном те, кто якобы заработал. Проигравшие либо молчат, либо их сообщения удаляют модераторы. В итоге у человека формируется искаженная картина: ему кажется, что успешных 90%, но данных о реальных потерях он не видит.

