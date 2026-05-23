Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Экскурсионный автобус с десятками людей разбился в Турции. Какие подробности известны об аварии, сколько жертв, что с россиянами?

Авария с экскурсионным автобусом произошла в курортном поселке Бельдиби в Анталье. Водитель не справился с управлением. Судя по кадрам с места событий, которые публикуют в соцсетях, транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.

В результате ДТП травмы получили 14 россиян, есть пострадавшие с переломами. Генконсульство РФ находится на связи с врачами и полицией. В ведомстве уточнили, что пострадавших госпитализировали.

Двум российским туристам в ближайшее время планируется провести хирургические операции, добавили в Генконсульстве.

Какие еще похожие инциденты были в Турции

18 мая автобус опрокинулся на трассе Стамбул — Измир в турецкой провинции Балыкесир, сообщило издание TRT Haber. В результате аварии 25 из 40 пассажиров получили травмы. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Им оказали необходимую помощь.

4 апреля смертельное ДТП с автобусом произошло в Анкаре. Погибли четыре человека, еще минимум 13 пострадали, писало агентство DHA. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением. Машина вылетела с трассы, врезалась в опору пешеходной эстакады и перевернулась вверх дном. Пострадавших экстренно госпитализировали.

30 марта автобус c полицейскими врезался в барьер автомагистрали в Стамбуле, писал TRT Haber. В результате один правоохранитель погиб, еще 16 получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое. Причиной аварии мог стать ливень, который к тому моменту продолжался в регионе три дня. Из-за обильных осадков дороги были мокрые и скользкие.

1 февраля пассажирский автобус перевернулся в Анталье. По данным газеты Hurriyet, ДТП произошло на повороте Северной кольцевой дороги недалеко от района Дешемеалты.

«Пассажирский автобус компании Buzlu Turizm с номерным знаком 26 ABG 022, следовавший из Текирдага в Анталью, перевернулся после того, как не справился с управлением», — гласит публикация.

Губернатор региона уточнил, что в результате аварии погибли восемь человек, 26 турецких граждан получили травмы.

Где еще за рубежом были происшествия с туристами из России

11 января на Пхукете при столкновении катера и траулера пострадали 23 россиянина, одна 18-летняя девушка погибла. На борту пассажирского судна находились не менее 55 человек. Пострадавших доставили в ближайшую больницу на острове Пхи-Пхи.

11 ноября 2025 года автобус, следовавший из Хургады в туристические места в Каире, столкнулся с большегрузом на дороге Рас-Гариб к северу от провинции Красное Море. По различным данным, пострадали до 39 человек, два человека погибли. В российском Генконсульстве сообщили, что пятеро россиян, пострадавших при ДТП, определены в больницы в Рас-Гарибе.

За несколько дней до этого автобус с туристами в Таиланде упал с холма и перевернулся. Авария произошла в районе провинции Канчанабури. Пострадали 11 человек, включая россиян. Несколько пассажиров оказались под обломками. Получивших травмы граждан Российской Федерации госпитализировали, их состояние оценивалось как тяжелое.

