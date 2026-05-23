Магнитные бури сегодня, 23 мая: что будет завтра, головная боль, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 23 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как защититься от бури?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 мая

В субботу, 23 мая, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. По оценке прогностической модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли восемь новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,6.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 23 мая, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 24 мая, вероятность геомагнитных возмущений составит 15%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Накануне в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что активность на Солнце начала «отталкиваться от дна». Влияние на космическую погоду оказывают приближающиеся с обратной стороны звезды гигантские пятна, объяснили специалисты. До их выхода на видимую сторону, по оценкам ученых, остается около суток.

«Пока не очень страшно, да и Solar Orbiter c той стороны сигнализирует, что активные области распадаются, но не будем торопиться, пока не увидим своими глазами», — заключили астрономы.

Как защититься от магнитной бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов посоветовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами. Также следует минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры.

«Людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — добавил он.

Релаксация, физическая активность, теплые ванны и установка комфортной температуры в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью, считает врач Екатерина Курбатова.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила Курбатова.

Также во время геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм, отметила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя», — подчеркнула врач.

