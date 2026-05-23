23 мая 2026 в 04:30

Похолодание и минимум аллергенов: пыльца в Москве сегодня — 23 мая

Пыльца в Москве сегодня — 23 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM
После жарких и душных будней в Москву пришло приятное похолодание. Рассказываем, как это скажется на аллергообстановке в столице, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сегодня

В субботу, 23 мая, температура воздуха упадет с будничных +29–30 до +22 градусов. Будет облачно, но осадки не ожидаются.

Прогноз пыльцы на 23 мая 2026 года

На данный момент в Москве и области пылят 3 аллергена:

  • береза (практически отцвела);

  • дуб (пик цветения);

  • злаки (начало цветения).

Все они малоактивны. Концентрация для каждого из них составляет не более 10 единиц на кубометр. Для малочувствительных поллинозников это настоящий праздник, ведь они могут рассчитывать на ослабление симптомов недуга.

Однако не стоит забывать о самопомощи в разгар аллергосезона. Пейте антигистаминные препараты в соответствии с назначением врача. Принимайте душ и мойте голову после прогулок по улице, чтобы смыть частички пыльцы с кожи и волос. Дома устраивайте влажную уборку, чтобы избавиться от пыльцевых фрагментов, залетевших через окна.

Ранее мы составили календарь пыления в Москве в 2026 году.

Елизавета Макаревич
