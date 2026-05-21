21 мая 2026 в 04:30

Жара с дождем и цветущий дуб: пыльца в Москве сегодня — 21 мая

В Москве прочно установилась летняя жара. Но аллергосезон с уходом температурной весны не закончился. Рассказываем, как обстоят дела с аллергенами в столице и каков уровень пыльцы сегодня.

В четверг, 21 мая, будет все так же жарко, как и с начала недели. Воздух прогреется до +29 градусов. К вечеру синоптики обещают небольшой дождь.

Прогноз пыльцы на 21 мая 2026 года

Самым активным аллергеном на данный момент является дуб. Плотность пыльцевого облака составляет от 11 до 100 частиц на кубометр. Так что особо чувствительным поллинозникам стоит либо отказаться от проветривания в жаркие часы, либо установить антипыльцевые сетки и фильтры для очистки воздуха.

Другие активные аллергены демонстрируют меньшие показатели. Сейчас пылят:

  • березы (массовое цветение уже закончилось);

  • злаки (цветение только начинается).

Для них концентрация плотности составляет до 10 единиц на кубометр.

В таких условиях большая часть аллергиков испытает облегчение и ослабление симптомов. Но мы советуем продолжать пить антигистаминные, если так советует лечащий врач, и не забывать принимать душ после прогулки, чтобы смыть с тела частички пыльцы.

Ранее мы составили календарь пыления в Москве в 2026 году.

Елизавета Макаревич
