В Артемовске российские дети-партизаны занимались выведением из строя боеприпасов Вооруженных сил Украины. Как рассказал в беседе с ТАСС отец детей, они скручивали взрыватели с артиллерийских снарядов.

Наконечники со снарядов у ВСУ воровали. Вот эти вот наконечники, что взрыватели называются, что на снаряд накручиваются, чтобы он детонировал. Когда выстрелили, он падает, чтобы он взорвался. Без них снаряд просто не разорвется, — рассказал он.

Неподалеку от их дома ВСУ оборудовали схрон артиллерийских боеприпасов, который регулярно пополнялся, но не охранялся. Собеседник также пояснил, что к схрону подъезжала артиллерийская установка, которую заряжали для выполнения боевой задачи. По его словам, боеприпасы никак не охранялись — их лишь прятали. Пушка выпускала по цели пустые снаряды, расходуя весь возимый боекомплект, после чего уходила на перезарядку.

За время своей деятельности дети-партизаны скрутили несколько десятков взрывателей с украинских снарядов. Это они делали по собственной воле для помощи российским силам.

Ранее сообщалось, что пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти». Временные пункты содержания военнопленных обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».