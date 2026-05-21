Стало известно, на какое время приходится пик распространения хантавируса Роспотребнадзор: хантавирус Андес наиболее активно распространяется летом

Специалисты Роспотребнадзора подготовили обзор циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, уделив особое внимание вирусу Андес. Согласно документу, наиболее активно этот штамм распространяется летом, когда доля инфицированных грызунов (O. Longicaudatus) может достигать 60%.

Количество инфицированных грызунов может быть до 10–14% весной и резко возрастать до 60% летом, затем снижаться до 2% осенью. Кроме того, вирус чаще встречается у взрослых самцов, которые вносят основной вклад в поддержание циркуляции вируса в популяции, — говорится в документе.

Авторы отчета отметили, что естественный ареал O. longicaudatus охватывает узкую полосу вдоль Анд — от центрального Чили до Патагонии. Вид приурочен к зонам с высоким уровнем осадков, относительно прохладной зимой и сухим летом.

В России распространению этих грызунов препятствуют низкие зимние температуры и отсутствие кормовой базы в холодный период. Угрозы распространения хантавируса Андес на территории РФ в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что на начальной стадии после инкубации хантавирус напоминает типичный грипп: жар, головные боли, тошнота, рвота и мышечная боль. Но уже через три — пять дней могут развиться тяжелые осложнения — отек легких либо сердечная недостаточность.