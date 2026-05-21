ФРГ объявила РФ главным врагом: не вылечилась от краха в 45-м — что дальше

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия снова стала «врагом Германии». По его словам, со стороны РФ якобы исходит «угроза», о которой необходимо рассказывать населению, но без излишнего нагнетания паники. При этом ФРГ активно проводит перевооружение и не скрывает своих планов построить самую сильную армию в Европе. Как новое поколение немцев готовят к конфликту с Россией и что необходимо, чтобы охладить милитаристский пыл Берлина, — в материале NEWS.ru.

Что в Германии говорят о России

Писториус недавно посетил прифронтовую зону Запорожья, которая находится под контролем ВСУ, и дал интервью украинскому СМИ UNITED24 Media. В беседе с журналистами он заявил, что ФРГ «несет ответственность за живущих сейчас людей и за будущее поколение» — особенно на фоне «угрозы» ее безопасности, которая якобы исходит от России.

«Поэтому нужно говорить прямо, четко объяснять, что происходит, не нагнетать обстановку, не пугать людей. Нужно просто дать понять, что угроза существует. Мы не сталкивались с ней по меньшей мере 25–30 лет, а теперь она снова вернулась. Мы должны признать это. Иначе мы не сможем принять вызов и выполнить свою миссию», — сказал министр.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ обвинила Писториуса в попытках сформировать в немецком общественном сознании образ вечной «российской угрозы». Для этого немецкие власти, подчеркнула дипломат, заставляют немцев забыть об исторической вине перед Россией и роли СССР в восстановлении немецкого единства и обретении Германией полного суверенитета.

Борис Писториус Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

«Формально признавая пока вину третьего рейха за развязывание Второй мировой войны (так записано в вердикте Нюрнбергского трибунала), ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Что задумали в Германии

В последние месяцы милитаристская риторика ФРГ активно набирает обороты. В апреле Писториус представил первую в современной истории Германии всеобъемлющую военную стратегию, в которой Россия обозначена как главная угроза безопасности страны и всей Европы.

Глава немецкого Минобороны тогда подчеркнул необходимость укрепления бундесвера как самой сильной армии на континенте. По его словам, Берлин намерен увеличить численность вооруженных сил до 460 тысяч человек, расширить систему резерва и повысить готовность к длительным конфликтам. Эти меры рассматриваются властями ФРГ как подготовка к возможному прямому столкновению стран НАТО с Россией в 2028–2029 годах.

Германский политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что таким нагнетанием напряженности немецкие власти стремятся обеспечить себе лидерство в ЕС на случай, если США окончательно отстранятся от Европы.

«Германия настраивает всю Европу на борьбу с новой „вражеской“ Россией. Либеральные ценности в ЕС превыше всего. По их мнению, они должны распространяться в виде „духа свободы“ также за пределы Евросоюза. В этом многие европейцы видят свою миссию. Россия в контексте всех этих новшеств стала геополитическим и цивилизационным соперником либерального Запада. Поэтому руководители нынешней Германии считают, что России, такой, как сейчас, нет места в Европе».

Вооруженные силы Германии Фото: IMAGO/Noah Wedel/Global Look Press

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец полагает: последние заявления Писториуса — признак возвращения ФРГ на фундамент гитлеровской идеологии. Однако не все в республике разделяют эти настроения.

«В немецком обществе есть еще немалый слой людей, которые никак не могут „вылечиться“ от поражения от СССР. Эти люди как были гитлеровцами, так и остались. Но в этом же обществе есть и прозревшие люди, которые видят, куда их ведет нынешнее руководство Германии. Огромная часть молодого поколения, достаточно образованного и хорошо разбирающегося в политике, понимает, что курс против России — не тот, который они хотели бы поддерживать. Более того, собираются тысячные митинги, где звучат призывы к правительству Германии остановиться в своем антироссийском угаре», — заметил собеседник NEWS.ru.

Как Россия охладит пыл властей Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно называл тревожным курс Германии на милитаризацию. По словам главы МИД, на этом фоне Россия и многие соседи ФРГ «призадумались касательно того, куда движется евроинтеграция во главе с бюрократами, засевшими в Берлине» и поощряющими реваншистские настроения немецкого руководства.

По словам Баранца, своеобразным сигналом для Германии должны стать совместные ядерные учения России и Белоруссии, которые проходят с 19 по 21 мая. МО РФ обозначило несколько целей этих маневров: проверить уровень вооруженных сил, призванных предотвращать агрессию третьих стран, оценить способности соединений решать боевые задачи, отработать управление и координацию при их выполнении, а также усовершенствовать навыки руководящего и оперативного состава.

Совместные учения России и Белоруссии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«У нас очень серьезный ядерный меч. Все обязательно должны помнить одно важное новое положение в нашей официальной ядерной доктрине. Ее основной смысл в том, что в случае агрессии против РФ или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. На Западе это, к сожалению, пока не услышали. Что ж, когда рванет „Сармат“ над Берлином, может быть, тогда Германия все поймет», — заключил Баранец.

