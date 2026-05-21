Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 00:20

Косметолог развеяла миф о популярном способе омолодить кожу

Косметолог Осман: массаж лица льдом усиливает выработку кожного сала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Массаж лица с использованием льда стимулирует выработку кожного сала, заявила NEWS.ru пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, такая процедура также может привести к повышенной чувствительности кожи.

Один из главных мифов — лед «омолаживает» кожу за счет улучшения кровообращения. На деле кратковременный спазм сосудов быстро сменяется их расширением, что не имеет накопительного антивозрастного эффекта. Другой распространенный стереотип — лед помогает бороться с жирным блеском, «убивая» активность сальных желез. На практике это приводит к обратному результату: кожа, пытаясь восстановить защитный барьер, начинает вырабатывать еще больше себума. Также бытует мнение, что лед «сужает поры навсегда», — это физиологически невозможно, так как размер пор определяется генетикой, а не внешними воздействиями, — предупредила Осман.

Она подчеркнула, что массаж лица кубиками льда временно улучшает его внешний вид, делая поры менее заметными и уменьшая отечность. Тем не менее, по словам врача, постоянное воздействие холода может нарушить естественный баланс кожи. Косметолог отметила, что в этом случае эпидермис начинает терять часть своих защитных функций.

Особенно коварен эффект привыкания: поначалу кожа кажется более упругой, но со временем реагирует обратной стороной: повышенной чувствительностью, потерей влаги, нарушением микроциркуляции. Организм, постоянно подвергаемый температурному стрессу, перестает адекватно реагировать на внешние воздействия, что выливается в ухудшение общего состояния кожи, — заключила Осман.

Ранее косметолог Наталья Дюранова предупредила, что легкое акне может вернуться после курса системных ретиноидов. По ее словам, лечение может быть неэффективным, если пациент не соблюдает правила приема препарата.

Здоровье
врачи
косметологи
дерматологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили простое правило выбора конфет
В ВСУ замечены проблемы с эвакуацией раненых под Харьковом
Выявлен победитель матча между «Акроном» и «Ротором»
Замуж в 16: что не так с идеей снизить брачный возраст в России
В Польше попытались напугать мир своим ответом на украинский кризис
Косметолог развеяла миф о популярном способе омолодить кожу
Иноагентство, критика в РФ, слова об СВО: где сейчас Александр Васильев
«Это глупо»: Трамп расстроился из-за доминирования РФ по числу ледоколов
Замерзнете или разоритесь: чем опасен кривой пол. Ликбез от эксперта
В РФ начнут лечить от лудомании: что за болезнь, вред для детей и взрослых
«Добро пожаловать!»: в Карибское море зашла авианосная ударная группа США
Стало известно, как Минюст США используется против лидеров неугодных стран
Россия введет временный запрет в отношении одного из армянских товаров
США обыскали иранский танкер в Оманском заливе из-за подозрений к экипажу
«Процесс идет»: Лавров озвучил, как российские силы закрывают цели на СВО
Украина — рай для коррупционеров. Как разворовали советское наследие
Игроки «Спартака» и «Локо» подрались после матча МХЛ
«Ясный сигнал»: в США раскрыли, чем стал для Запада визит Путина в КНР
«Неуклюже»: Британия извинилась за отчаянный шаг в пользу России
Стало известно, зачем на самом деле пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.