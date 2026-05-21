Косметолог развеяла миф о популярном способе омолодить кожу

Массаж лица с использованием льда стимулирует выработку кожного сала, заявила NEWS.ru пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, такая процедура также может привести к повышенной чувствительности кожи.

Один из главных мифов — лед «омолаживает» кожу за счет улучшения кровообращения. На деле кратковременный спазм сосудов быстро сменяется их расширением, что не имеет накопительного антивозрастного эффекта. Другой распространенный стереотип — лед помогает бороться с жирным блеском, «убивая» активность сальных желез. На практике это приводит к обратному результату: кожа, пытаясь восстановить защитный барьер, начинает вырабатывать еще больше себума. Также бытует мнение, что лед «сужает поры навсегда», — это физиологически невозможно, так как размер пор определяется генетикой, а не внешними воздействиями, — предупредила Осман.

Она подчеркнула, что массаж лица кубиками льда временно улучшает его внешний вид, делая поры менее заметными и уменьшая отечность. Тем не менее, по словам врача, постоянное воздействие холода может нарушить естественный баланс кожи. Косметолог отметила, что в этом случае эпидермис начинает терять часть своих защитных функций.

Особенно коварен эффект привыкания: поначалу кожа кажется более упругой, но со временем реагирует обратной стороной: повышенной чувствительностью, потерей влаги, нарушением микроциркуляции. Организм, постоянно подвергаемый температурному стрессу, перестает адекватно реагировать на внешние воздействия, что выливается в ухудшение общего состояния кожи, — заключила Осман.

