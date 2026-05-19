Врач развеяла опасное заблуждение о масках из огурцов и лимонов

Маска, изготовленная на основе лимонного сока, способна разрушить слой эпидермиса, заявила NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Мадина Осман. По ее словам, использование овощных масок может обернуться раздражением кожи.

Многие уверены: если ингредиент «вырос» в поле или саду, он автоматически полезен для кожи. Однако такая беспечность может привести к серьезным проблемам. Например, лимонный сок, известный своими отбеливающими свойствами, на деле агрессивно воздействует на эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс. Мед, считающийся универсальным средством, — частый аллерген. При нанесении на лицо он может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой — обострение заболевания. Овощные маски тоже не безобидны: содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение, — предупредила Осман.