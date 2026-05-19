19 мая 2026 в 04:20

Врач развеяла опасное заблуждение о масках из огурцов и лимонов

Дерматолог Осман: маска из лимонного сока разрушает эпидермис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Маска, изготовленная на основе лимонного сока, способна разрушить слой эпидермиса, заявила NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Мадина Осман. По ее словам, использование овощных масок может обернуться раздражением кожи.

Многие уверены: если ингредиент «вырос» в поле или саду, он автоматически полезен для кожи. Однако такая беспечность может привести к серьезным проблемам. Например, лимонный сок, известный своими отбеливающими свойствами, на деле агрессивно воздействует на эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс. Мед, считающийся универсальным средством, — частый аллерген. При нанесении на лицо он может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой — обострение заболевания. Овощные маски тоже не безобидны: содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение, — предупредила Осман.

Ранее косметолог Наталья Ряховская заявила, что использование неподходящего кислотного тонера может вызвать ожоги кожи. Она посоветовала начинать с продуктов с нейтральным или мягким pH, чтобы избежать неприятных последствий.

Здоровье
врачи
косметологи
советы
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

