Жительница Краснодара получила ожоги после похода к косметологу

В Краснодаре местная жительница получила ожоги после похода к косметологу, сообщает «КП-Кубань». У девушки была назначена свадебная церемония через несколько дней после процедуры.

Кожа начала моментально деформироваться, специалист стала умывать меня водой вместо того, чтобы применить нейтрализатор. Все было сделано без моего согласия, без аллергопробы, — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, косметолог работала без необходимых документов. Она заявила, что готовится обратиться в суд и уже наняла адвоката, а также посоветовала всегда проверять документы специалиста перед началом процедуры.

Ранее сообщалось, что судмедэкспертиза по ошибке признала жительницу Уфы по имени Аделина мертвой после ее заявления в полицию из-за неудачного похода к косметологу. Причиной жалобы послужило то, что девушка обратилась к блогеру за уколом ботокса, но получила осложнения и шрам на лице.