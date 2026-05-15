Суд в Петербурге освободил от налогов две квартиры РПЦ

Суд в Санкт-Петербурге освободил от налогов две квартиры на Синопской набережной, принадлежащие РПЦ, сообщает «Петербург2». Решение относится к жилым помещениям, используемым для религиозных целей.

Сообщается, что ранее Налоговая служба отказала в льготе из-за отсутствия документов, подтверждающих использование квартир только для богослужений. Представители епархии, в свою очередь, настаивали, что помещения служат для размещения паломников, духовенства и молитвенных собраний.

Во время рассмотрения дела суд встал на сторону церкви, ссылаясь на позицию Конституционного суда о том, что жилье может удовлетворять духовные потребности граждан. Эксперты отмечают, что такое решение может создать прецедент, которым смогут воспользоваться и другие организации.

